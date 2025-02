Gabriel David se manifesta sobre falha no som da Sapucaí

Sambistas e representantes das escolas de samba ficaram apreensivos com as falhas técnicas apresentadas nos desfiles do último fim de semana na Marquês de Sapucaí. O presidente da Liesa, Gabriel Davi, afirmou que o problema não afetará os desfiles que ocorrerão a partir do dia 28 de fevereiro.

Segundo David, os ensaios técnicos servem justamente para ajustar falhas no som, iluminação e estrutura geral. Ele ressaltou que buscou ajuda em São Paulo com fornecedores de ponta para garantir um sistema de som eficiente no Sambódromo do Rio.

Apesar da modernização dos equipamentos e carros de som, a preocupação dos sambistas permanece. No entanto, Gabriel David assegurou que tudo estará pronto para que as escolas de samba possam se apresentar sem contratempos e competir com igualdade na avenida.