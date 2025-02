Carla Perez relembrará época do É o Tchan no Carnaval de 2025

Carla Perez anunciou em seu Instagram, nesta última segunda-feira, que o Carnaval de 2025 será um momento de reviver memórias. A ex-dançarina do É o Tchan usará figurinos marcantes de seus 30 anos de carreira, relembrando a época em que foi um fenômeno absoluto nos anos 90 e início dos anos 2000.

Conhecida como “a loira do Tchan”, Carla Perez ganhou destaque nacional por seu corpo escultural e carisma, tornando-se até apresentadora do SBT. Após deixar a banda, foi substituída por Sheila Mello, escolhida em um concurso para ocupar seu lugar.

Carla Perez (foto: Foto reprodução Instagram)

Além da homenagem ao passado, 2025 marcará sua despedida do Carnaval. Este será o último ano de Carla à frente do bloco infantil Algodão Doce, que anima as ruas de Salvador. A despedida promete emocionar os fãs, que terão a chance de celebrar sua trajetória e relembrar um dos maiores ícones da dança no Brasil.