Ex-mulher de Mumuzinho acusa cantor de abandono paterno

Marise, ex-mulher de Mumuzinho e mãe de seu filho mais velho, Kaique, de 13 anos, usou as redes sociais para relatar que o cantor não participa da criação do menino desde o nascimento. Segundo ela, Mumuzinho compareceu a apenas dois aniversários do filho e não se faz presente em eventos escolares ou no dia a dia.

A mãe também afirmou que o artista ignora mensagens de carinho do filho e, quando responde, faz promessas de encontros que não cumpre. Kaique estaria enfrentando crises de ansiedade, chegando a chorar na escola, o que motivou Marise a expor a situação publicamente.

Além do distanciamento emocional, Marise denunciou que Mumuzinho não paga corretamente a pensão há cerca de cinco anos. Segundo ela, os advogados do cantor a desafiaram a “lutar com suas armas”. Em um episódio específico, o artista teria se recusado a pagar R$ 200 para reforço escolar do filho. Marise enfatizou que sua intenção não é ganhar visibilidade, mas buscar uma solução para o vínculo entre pai e filho e regularizar as pendências financeiras.

Até o momento, Mumuzinho não se pronunciou sobre as acusações.