Mumuzinho é acusado de se negar a pagar R$ 200,00 para reforço escolar do filho

Marize, mãe de Kaique, também denuncia atrasos na pensão e ausência do cantor na vida do menino

Marize, mãe de Kaique, filho de 13 anos de Mumuzinho, usou as redes sociais para expor que o cantor se recusou a pagar R$ 200 para o reforço escolar do menino. Além disso, ela acusa o artista de negligência na criação do filho, afirmando que ele tem atrasado o pagamento da pensão e não cumpre com o valor acordado.

Segundo Marize, após cobrar os direitos do filho, advogados de Mumuzinho teriam dito para ela “lutar da forma que puder”. A mãe também revelou que o cantor raramente vê Kaique e, quando promete buscá-lo, acaba não comparecendo. Mumuzinho justificaria sua ausência alegando que a localidade onde o filho mora é perigosa, mas, mesmo com a sugestão de enviar um motorista, ele não toma a iniciativa.

Ainda de acordo com Marize, o cantor só esteve presente em dois aniversários do filho e não participa dos compromissos escolares. Além disso, promete momentos juntos, como levá-lo a shows, mas na última hora alega que não há ingressos disponíveis. Até o momento, Mumuzinho não se pronunciou sobre as acusações.