Faustão surge em cadeira de rodas ao lado de Gusttavo Lima e Amado Batista

Faustão apareceu em uma foto ao lado dos cantores Gusttavo Lima e Amado Batista, além do filho João Silva. O apresentador, que passou por um transplante de coração e rim, surgiu em uma cadeira de rodas com um dos pés enfaixados, gerando comoção nas redes sociais.

Após enfrentar a rejeição do rim transplantado, Faustão vive atualmente com um rim artificial e segue em tratamento. A imagem ao lado dos amigos chamou atenção do público, que enviou mensagens de apoio.

Faustao, Gusttavo Lima, João Silva, Amado Batista (foto: Foto reprodução Instagram)

Apesar dos desafios, o apresentador tem demonstrado vontade de retornar ao trabalho. Segundo João Silva, Faustão já participou de um projeto especial de Carnaval e cogita novos projetos na TV.