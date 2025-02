Preta Gil confirma participação no Carnaval de Salvador após alta médica

Quinze dias após receber alta, Preta Gil confirmou sua presença no Carnaval de Salvador. A cantora, que passou por uma cirurgia complicada entre o final de 2024 e o início de 2025, decidiu não ficar de fora da festa e participará de trios elétricos na capital baiana.

Mesmo em tratamento contra um câncer de intestino com metástases, Preta demonstra determinação e alegria em retornar ao Carnaval. No Rio de Janeiro, o tradicional Bloco da Preta foi cancelado, mas em Salvador, ela promete marcar presença e celebrar a vida.

A participação de Preta Gil no Carnaval baiano reforça sua conexão com a música e com os fãs, que acompanham de perto sua recuperação. A cantora destacou que estar na folia é um momento especial de superação e gratidão.