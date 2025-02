Confirmado: Maraisa assume término de noivado com Fernando Mocó

Conforme noticiado com exclusividade no dia 24 de fevereiro de 2025, o noivado de Maraisa, da dupla com Maiara, e Fernando Mocó chegou ao fim. A cantora confirmou a separação em um áudio enviado ao programa Fofocalizando, do SBT, na tarde desta quinta-feira, 27 de fevereiro.

Antes do término, o casal estava prestes a subir ao altar. Em 2024, já haviam escolhido o local do casamento e até aprovado os docinhos da festa. No entanto, durante as férias da cantora, a relação chegou ao fim. Fernando Mocó deu indícios da separação ao posar ao lado de um helicóptero, enquanto Maraisa compartilhou mensagens nas redes sociais demonstrando estar sofrendo com o rompimento.

Agora oficialmente solteira, a cantora declarou que o relacionamento já não fazia bem para ambos e que a decisão foi tomada em comum acordo.