Grazi Massafera brilha na Sapucaí e fala sobre a presença de mulheres maduras ganhando destaque na indústria do entretenimento

Com uma produção dourada deslumbrante e maquiagem impecável assinada por Lavoisier, beauty artist e expert de Eudora, a atriz brilhou no Nosso Camarote, misturando sofisticação, glamour e muito samba no pé. Sua pele glow e olhar poderoso capturaram os flashes, reforçando sua presença magnética na avenida.

Para elevar ainda mais o visual, o designer Carlos Penna desenvolveu acessórios exclusivos para Grazi, incluindo uma gargantilha com a icônica letra "E" de Eudora e tornozeleiras que remetem ao brilho único da marca.

Mais do que um momento de celebração, Grazi também refletiu sobre a importância da representatividade e da força feminina em diferentes espaços relevantes como o Oscar. "Toda vez que falam dela, desse filme, da forma como tudo foi feito… Ou quando ela aparece falando tão bem, enaltecendo, mostrando que o nosso país existe… Isso já me emociona."

Grazi Massafera (foto: Foto Divulgação)

A atriz destacou como a presença de mulheres maduras ganhando destaque na indústria do entretenimento é algo inspirador. "E, além de tudo, ver uma mulher madura nesse lugar é muito importante. Temos a Fernanda Torres, temos a Demi Moore… Vamos falar da Demi Moore também! Acho que este é o ano das mulheres maduras, preparadas para isso. Isso me emociona muito, porque, cada vez mais, eu sinto na pele o quão difícil é ser mulher, ser livre, ser dona da sua vida, das suas atitudes, dos seus BOs. Ver essas mulheres brilhando dessa forma, em espaços onde, até então, a juventude dominava, é algo poderoso. Me emociona e me deixa orgulhosa de ser brasileira."

Com essa energia contagiante, Grazi mostrou que, além de beleza e talento, carrega consigo uma voz forte e inspiradora, celebrando as conquistas femininas e o brilho único de cada mulher.