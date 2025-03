Beija-Flor de Nilópolis vence Carnaval 2025 e conquista seu 15º título

A Beija-Flor de Nilópolis é a grande campeã do Carnaval 2025, garantindo seu 15º título no Grupo Especial do Rio de Janeiro. A vitória vem no mesmo ano em que Neguinho da Beija-Flor, um dos maiores intérpretes da história do samba, anunciou sua aposentadoria.

Com o enredo Laíla de Todos os Santos, a escola prestou uma emocionante homenagem a Laíla, o carnavalesco que mais marcou sua história. Laíla faleceu em 2021, vítima da Covid-19, deixando um legado de inovação e excelência no Carnaval. O desfile foi marcado por alegorias grandiosas, fantasias luxuosas e uma apresentação impecável na Marquês de Sapucaí.

A conquista reafirma a Beija-Flor como uma das maiores escolas de samba do Brasil, celebrando sua tradição e força na Avenida.