Áudio vazado de Fernando Zor revolta fã-clubes

Um áudio vazado de Fernando Zor causou indignação entre os fãs que acompanhavam seu antigo relacionamento com a cantora Maiara, da dupla com Maraisa. O sertanejo, que manteve um namoro de quatro anos com a artista, decidiu cortar qualquer vínculo com os seguidores que ainda torcem pelo ex-casal.

No áudio, supostamente enviado a um grupo de WhatsApp, Fernando deixa claro que quer encerrar de vez a era dos fã-clubes dedicados a “Mafe”, como eram chamados pelos admiradores. O cantor afirmou que pretende bloquear esses fãs nas redes sociais e que sua atual namorada, Lara Bissi, também fará o mesmo.

A decisão gerou revolta entre os seguidores, que se sentiram rejeitados e criticaram a postura do artista. Muitos expressaram sua frustração nas redes sociais, lamentando a atitude de Fernando e o fim da conexão com o casal que tanto apoiaram.