Jojo Todynho critica e xinga a Mocidade após Carnaval 2025

Após a apuração dos resultados do Carnaval 2025 no Rio de Janeiro, Jojo Todynho fez duras críticas à Mocidade Independente de Padre Miguel. A cantora, que havia sido desconvidada do desfile, usou as redes sociais para mandar um recado afrontoso à escola da Zona Oeste.

Jojo insinuou que o desentendimento com a agremiação aconteceu devido à prisão do patrono da escola, o contraventor Rogério Andrade. Ela também afirmou que a Mocidade tentou “lacrar” em cima de seu nome e garantiu que não foi desligada da escola, pois já havia decidido que não participaria do desfile.

Em suas publicações, a ex-funkeira comemorou o desempenho negativo da escola e chegou a xingar seus representantes com um “se fuderam”. No entanto, internautas apontaram que Jojo apagou os stories pouco depois, possivelmente por medo de represálias.