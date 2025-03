Advogada acusada de morder foliões na Sapucaí anuncia processo contra camarote e prefeitura do Rio

Na última terça-feira, uma foliã que curtia o Carnaval no Camarote Arpoador, na Marquês de Sapucaí, foi acusada e presa pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro sob a alegação de ter mordido outros frequentadores do espaço ao tentar chegar à grade.

A advogada Danielle Buenaga de Azevedo, identificada como a envolvida no caso, nega as acusações e afirmou que entrará com uma ação judicial contra o camarote e a prefeitura do Rio. Segundo ela, o incidente começou quando saiu para fumar e, ao tentar retornar, seu reconhecimento facial não foi validado pelo sistema de acesso. Mesmo vestindo a camisa oficial do camarote e informando que sua bolsa estava no local, onde poderia pegar seu convite para comprovar sua entrada, ela diz que foi impedida pelos seguranças.

Advogada Danielle Buenaga (foto: Foto reprodução Intagram)

Durante a discussão para provar que era uma cliente pagante, a situação se agravou, e uma guarnição da Guarda Municipal, ligada à Lei Maria da Penha, foi acionada pelos seguranças. Daniele afirma que foi tratada com truculência e algemada, o que a levou a tentar morder um dos guardas em legítima defesa. Após ser conduzida a uma delegacia no bairro do Catumbi, passou por audiência de custódia e foi liberada.

A assessoria jurídica da advogada alega que seus direitos foram negados na delegacia, incluindo o direito a uma defesa técnica e a atendimento médico, mesmo diante de uma possível alteração neuropsiquiátrica e suspeita de embriaguez. Agora, Danielle promete processar o camarote e a prefeitura do Rio para buscar reparação pelos danos sofridos