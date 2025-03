Duas musas de escola de samba evitam se encontrar na Marquês de Sapucaí

No penúltimo dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, duas musas de uma famosa escola de samba, ambas ex-participantes do BBB, tomaram cuidado para não se encontrar no Camarote Número 1.

As duas chegaram quase ao mesmo tempo ao local, mas, ao perceber que a outra já estava no espaço destinado à imprensa, uma delas preferiu esperar para acessar a área apenas depois que a rival saísse. Assim que a primeira seguiu para as frisas para assistir ao desfile, a outra escolheu um caminho diferente, se dirigindo a um espaço mais reservado no terceiro andar.

Curiosamente, no dia seguinte, ambas desfilaram pela mesma escola da Baixada Fluminense, demonstrando sintonia na avenida, apesar dos rumores de rivalidade. Uma delas, inclusive, tem se destacado nas redes sociais pelo seu samba no pé. As duas já chegaram a ser cogitadas como possíveis substitutas de Paolla Oliveira no posto de rainha de bateria da Unidos da Grande Rio.

Será que essa disputa tem afastado as duas musas? Seguiremos acompanhando os desdobramentos dessa história.