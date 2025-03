Nani Venâncio revela que teria aceitado se casar com Gugu Liberato

Nani Venâncio esteve na última quinta-feira no programa Sensacional, de Daniela Albuquerque, na RedeTV!, e surpreendeu ao revelar detalhes de sua relação com Gugu Liberato. A ex-apresentadora da Rede Brasil, que deixou o canal após 17 anos no ar, contou que recebeu do comunicador uma aliança de esmeraldas e brilhantes durante uma viagem ao exterior.

Segundo Nani, o episódio aconteceu após os dois terem sido padrinhos de casamento de Ingra Liberato. Durante o voo, Gugu a presenteou com a joia, mas sem revelar a intenção por trás do gesto. Apesar disso, ela começou a usar a aliança imediatamente e garantiu que os dois sempre foram apenas grandes amigos.

No entanto, Nani afirmou que, caso Gugu tivesse feito um pedido de casamento naquela ocasião, ela teria aceitado. Para ela, a admiração mútua é essencial para um relacionamento feliz, e esse era um sentimento que nutria pelo apresentador, tanto como amigo quanto como profissional.