Maurício Mattar realiza harmonização facial e surpreende fãs

Maurício Mattar, um dos galãs mais populares da TV brasileira nos anos 90, passou por uma harmonização facial ao participar de um quadro do programa Fofocalizando, no SBT. O ator, que já foi símbolo de beleza e carisma, decidiu investir no procedimento para rejuvenescer a aparência e recebeu elogios dos fãs nas redes sociais.

Trajetória na TV

Com uma carreira consolidada na teledramaturgia, Maurício Mattar já atuou em 20 novelas, sendo a maioria na TV Globo. Entre seus maiores sucessos estão Rainha da Sucata (1990), A Viagem (1994), O Fim do Mundo (1996) e América (2005), além de outras produções marcantes como Roque Santeiro (1985) e Top Model (1989).

Maurício Mattar (foto: Foto reprodução internet)

Carreira musical

Além de ator, Maurício também se destacou como cantor e compositor. Durante os anos 90 e 2000, lançou diversos álbuns e emplacou sucessos como Pensando em Você e Mais uma Noite Sem Você. Ele também compôs músicas para outros artistas, consolidando sua presença na cena musical brasileira.

Com sua trajetória multifacetada, Mattar continua sendo uma figura querida pelo público, seja na atuação, na música ou agora com sua nova fase estética.