Maiara surge em momento romântico com Mateus Gabriel

Maiara e Mateus Gabriel decidiram celebrar o Dia da Mulher de uma forma especial para seus fãs. O casal, que já viveu um relacionamento entre idas e vindas, apareceu juntinho nas redes sociais, compartilhando momentos de carinho.

Desde as primeiras horas do dia, os dois publicaram postagens românticas no perfil da cantora. Em um dos registros, Maiara aparece beijando Mateus Gabriel e recebendo um buquê de flores. Mais tarde, ela postou um vídeo se arrumando e dançando com o amado em frente ao seu closet, mostrando que o clima entre eles segue cheio de sintonia.

Após o término da cantora com o empresário libanês Mohamed Nassar, os rumores de uma reconciliação com Mateus Gabriel ficaram mais fortes. A coluna do Sodré já havia confirmado com exclusividade o retorno do casal, que assumiu o romance com um beijo durante um show em um trio elétrico. Agora, com as interações constantes nas redes sociais, os dois deixam claro que o relacionamento está firme e forte.