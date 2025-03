"Eita Lucas!" agrada, mas público reclama do tempo curto no ar

O programa Eita Lucas!, comandado por Lucas Guimarães, estreou no SBT neste sábado (8), às 14h, e teve uma recepção positiva do público. Com uma proposta leve e divertida, que mistura música e jogos, a atração conseguiu elevar a audiência do canal. Segundo o TV Pop, o programa registrou um crescimento de 13% no ibope em comparação com o mesmo horário em outros sábados.

Apesar da boa aceitação, um ponto negativo apontado pelos telespectadores foi a curta duração do programa. Com apenas cerca de 40 minutos no ar, muitos internautas reclamaram dos cortes abruptos para encaixar o conteúdo dentro do horário. Nas redes sociais, fãs pedem que a atração tenha mais tempo e até sugerem uma mudança para o final da tarde ou início da noite, acreditando que isso poderia trazer ainda mais audiência.

A estreia de Eita Lucas! era aguardada com ansiedade tanto pelo apresentador quanto pelo público que aprecia entretenimento na TV. O projeto, que enfrentou três adiamentos, estava previsto para 2024, mas acabou saindo do papel em uma data especial: o Dia da Mulher, o que faz sentido, já que a maior parte da audiência de Lucas Guimarães é composta por mulheres.