Tati Minerato anuncia afastamento do carnaval

A modelo Tati Minerato, que construiu uma carreira sólida no carnaval e se tornou uma das grandes personalidades da festa, decidiu se afastar temporariamente dos desfiles.

Musa da Mocidade Independente de Padre Miguel e, neste ano, madrinha de bateria da Estácio de Sá, Tati também já brilhou na Porto da Pedra. Agora, ela anunciou a pausa no carnaval para se dedicar a projetos pessoais.

Durante a folia deste ano, um momento especial marcou sua trajetória: a reaproximação com a irmã Ana Paula Minerato, de quem estava afastada há mais de cinco anos. As duas, que protagonizaram desentendimentos no passado, posaram juntas na Marquês de Sapucaí, celebrando essa reconciliação.