Maraisa recebe flores do ex-noivo e reacende rumores de reconciliação

Maraisa, da dupla com Maiara, voltou a surpreender os fãs ao compartilhar um novo episódio de seu relacionamento ioiô com o empresário Fernando Mocó. Após terem anunciado o término do noivado recentemente, a cantora recebeu um buquê de flores enviado por ele, entregue por sua mãe, dona Almira, e registrado pela irmã Maiara na manhã deste sábado (8), Dia das Mulheres.

No cartão que acompanhava o presente, Fernando Mocó declarou estar com saudades e reforçou seu amor pela artista, deixando no ar a possibilidade de uma nova reconciliação. A cena foi compartilhada nas redes sociais da irmã Maiara, aumentando as especulações entre os fãs sobre um possível retorno do casal.