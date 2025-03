Sem querer, Jojo Todynho deixa escapar resultado de cirurgia plástica nas pernas

Jojo Todynho, que recentemente tem mostrado nas redes sociais os resultados das cirurgias plásticas que vem fazendo após perder mais de 80 kg com a bariátrica, tem mantido mistério sobre os procedimentos realizados nas pernas para corrigir problemas causados pelo lipedema.

Com receio de críticas, a cantora afirmou que só mostraria o resultado final depois da recuperação completa. No entanto, durante uma entrevista ao portal Léo Dias, ela acabou deixando escapar um registro parcial do procedimento. O momento não passou despercebido por este colunista, e um print da cena foi garantido para nossos leitores.

Jojo Todynho (foto: Foto reprodução Instagram)

Recentemente, Jojo surgiu dançando em casa, exibindo a cintura finíssima e a barriga chapada, mas optou por esconder as pernas com uma calça mais larga, reforçando o mistério sobre o resultado da cirurgia.