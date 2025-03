Renata foi a escolhida pelo público para deixar a casa mais vigiada do país na manhã de hoje e seguiu para o espaço localizado no shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A dinâmica do robô Seu Fifi, que faz fofocas dentro do confinamento, agora ultrapassou os muros do Projac e contará com a participação do público. Quem for ao local poderá compartilhar informações com a sister, que ficará em uma espécie de Casa de Vidro durante o dia.