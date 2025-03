Após noitada de Neymar, Bruna Biancardi curte noite de solteira

Neymar voltou a ser assunto nesta quinta-feira após ser flagrado em uma festa particular com amigos e cerca de 10 garotas de programa.

Segundo o portal Léo Dias, Bruna Biancardi teria recebido vídeos do jogador na comemoração, que também contou com a presença do pai do craque. Ele teria saído em defesa do filho, afirmando que Neymar “não fez nada demais”. O helicóptero particular do atleta foi visto transportando as profissionais para o local da festa.

Após o episódio, na noite de quinta-feira, Bruna Biancardi saiu para curtir com amigas e foi vista se divertindo como se estivesse solteira, deixando Neymar e a filha em casa.