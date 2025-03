Filho de Bárbara Evans é hospitalizado após picada de escorpião

Bárbara Evans passou por um grande susto na manhã deste sábado (16) após seu filho, Antônio, de 1 ano, ser picado por um escorpião. A influenciadora apareceu chorando nas redes sociais ao contar que a criança foi levada de ambulância para um hospital em São José do Rio Preto (SP) acompanhada do pai.

Horas depois, Bárbara voltou ao Instagram mais calma e informou que Antônio estava bem. Segundo ela, apesar do susto, o veneno do escorpião não chegou a se espalhar pelo corpo do menino, que recebeu atendimento médico e foi monitorado.

A filha de Monique Evans agradeceu as mensagens de apoio e reforçou que sua família está atenta para evitar novos incidentes.