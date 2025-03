Lucas Souza estreia no teatro com monólogo dirigido por André Gonçalves

Lucas Souza está pronto para dar um grande passo na carreira artística. O influenciador, apresentador e estudante de teatro fará sua estreia nos palcos com um monólogo inédito, sob a direção do ator e diretor André Gonçalves e com texto assinado por Alda Carvalho.

A peça ainda está em fase inicial de ensaios, mas a equipe já trabalha intensamente para levar o espetáculo ao público. A data de estreia não foi definida, porém, a previsão é que o monólogo entre em cartaz nos próximos dois meses. Para Lucas, viver esse processo tem sido uma experiência marcante.

André Gonçalves e Lucas Souza (foto: Foto divulgação)

“Viver esse processo está sendo uma experiência transformadora. O monólogo é um grande desafio, mas estou completamente entregue a essa jornada”, compartilha.

O desafio de estrear no teatro com um monólogo é algo que Lucas encara com entusiasmo. Ele destaca a responsabilidade de sustentar a cena sozinho, mas vê na experiência uma grande oportunidade de crescimento como ator.

André Gonçalves, Lucas Souza e Alda Carvalho (foto: Foto divulgação)

“Entrar no teatro já é um grande desafio, mas estrear com um monólogo torna tudo ainda mais intenso. É uma responsabilidade gigante segurar a cena sozinho, mas também uma oportunidade única de crescimento como ator. Ter a direção do André Gonçalves, um artista que sempre admirei, tem sido uma experiência incrível. Ele tem um olhar preciso e uma forma única de conduzir cada cena. E quando li o texto da Alda Carvalho, fiquei impressionado! É uma história profunda, envolvente e que me desafia a cada ensaio. Ainda estamos no início da preparação, mas a expectativa para a estreia é enorme. Mal posso esperar para viver isso no palco e compartilhar essa experiência com o público!”, afirma Lucas.

Mais detalhes sobre o espetáculo serão divulgados em breve.