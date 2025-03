Neymar e a festinha dos parças: uma noite de poker, modelos e meio milhão de reais

Tentativa de sigilo do craque acaba em manchetes e atrasos nos pagamentos das modelos

O que era para ser uma noite discreta entre amigos se transformou em mais uma polêmica na vida de Neymar. Recentemente, o craque organizou uma festa em uma chácara afastada, reunindo seus “parças” e cerca de 20 modelos contratadas para uma noite de poker que, segundo fontes do Portal Ei!, custou nada menos que meio milhão de reais.

Para garantir o sigilo do evento, Neymar não economizou: além de um banquete de alta qualidade e bebidas finas, as modelos receberam um cachê generoso de R$ 20 mil cada uma. No entanto, o que era para ser uma noite tranquila acabou se tornando um pesadelo logístico. De acordo com a modelo Any Awuada, uma das presentes na festa, o pagamento combinado sofreu atrasos, sendo efetuado apenas dois dias depois do previsto.

A tentativa de manter tudo em segredo também envolveu um esquema especial de transporte. Convidados foram levados ao local em vans, e algumas modelos chegaram a ser transportadas em jatinhos privados, tudo para evitar vazamentos. Contudo, a estratégia não foi totalmente eficaz, já que detalhes da festa acabaram vindo à tona.

Com um investimento tão alto para uma noite que deveria ser sigilosa, fica a lição: nem sempre o que acontece na chácara, fica na chácara.