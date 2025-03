Copacabana Palace leiloa móveis de seu anexo antes de reforma histórica

O icônico hotel Copacabana Palace, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, anunciou um leilão de móveis e objetos do prédio anexo, construído em 1948, que passará por uma reforma significativa a partir de abril de 2025. O anexo, que já hospedou celebridades como Bob Marley, Freddie Mercury, Jô Soares e Jorge Ben Jor, terá seu mobiliário leiloado no dia 18 de março, às 19h30, antes do início das obras.

O leilão, organizado pelo escritório de arte da leiloeira Soraia Cals, está dividido em 85 lotes, correspondentes a conjuntos completos de móveis e objetos de cada apartamento do anexo. Os lances iniciais variam conforme o lote, com algumas suítes presidenciais já alcançando valores entre R$ 30 mil e R$ 40 mil. O apartamento 951, por exemplo, tem lance inicial de R$ 400 e inclui itens como uma cama king size, sete mesas, quatro poltronas, uma banqueta, quatro aparadores, duas cadeiras, um sofá, um buffet, três espelhos, nove luminárias e uma bancada de banheiro.

Interessados podem participar do leilão de forma online, pelo site do escritório de arte Soraia Cals, ou presencialmente no endereço Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 291, mediante credenciamento prévio. Não há lance mínimo estipulado, e o evento está aberto tanto para pessoas físicas quanto para empresas.

A reforma do anexo, que será renomeado como Tower Club após as obras, está prevista para ser concluída no segundo semestre de 2026. O projeto inclui a renovação completa das instalações, redução do número de unidades de 96 para 68, além de melhorias no restaurante Cipriani, construção de um novo spa e modernização das suítes. O arquiteto Ivan Rezende lidera o projeto, buscando modernizar o prédio histórico sem perder o glamour característico do hotel.

O Copacabana Palace, inaugurado em 1923, é um dos hotéis mais tradicionais do Brasil e já recebeu diversas personalidades ao longo de sua história. A decoração do hotel é inspirada no estilo clássico europeu, com toques de art déco, refletindo o glamour e a sofisticação da época de sua inauguração.