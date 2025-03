Ex-padrasto de Lexa dispara: "Não participo da vida da minha filha Wenny"

Cacau Jr., ex-marido de Darlin Ferrattry e ex-vocalista do Soweto, revelou em entrevista para o Portal Ei!que não tem participação ativa na vida da filha Wenny, de 15 anos, e só toma conhecimento de seus passos pela imprensa.

Apesar disso, Cacau nega ser um pai ausente e afirma que mantém contato com a filha por mensagens. Segundo ele, o relacionamento entre os dois é afetuoso, mas distante em termos de convivência. Ele contou que sempre faz questão de demonstrar apoio, mas que nem sempre tem espaço para participar de decisões importantes na vida de Wenny.

O cantor se surpreendeu ao descobrir que a filha assumiria o posto de rainha de bateria, especialmente ao ver as críticas sobre sua desenvoltura no samba. Ele revelou que a decisão gerou um desentendimento entre ele e sua ex-esposa, pois não foi consultado sobre a participação da filha no Carnaval. “No início, minha filha foi jogada no Carnaval, houve um impasse entre eu e minha ex-mulher porque não fui consultado e não sei se era isso que a menina queria”, afirmou. Apesar da apreensão inicial, Cacau ressaltou que sempre incentiva a filha e que gostaria de estar mais presente para aconselhá-la em momentos como esse.

Além disso, ele revelou que não tem influência na carreira musical da filha, que é gerenciada pela mãe, Darlin Ferrattry. Cacau afirmou que nunca foi consultado sobre os rumos profissionais de Wenny, não sabe o valor do cachê dela e não tem conhecimento do destino do dinheiro. No entanto, ele garantiu que arca com todos os custos da filha, exceto a escola, conforme acordo com a ex-esposa.

Mesmo com essas dificuldades, Cacau destacou para Portal Ei! que seu amor por Wenny é incondicional e que espera que, no futuro, possam ter uma relação mais próxima e participativa.