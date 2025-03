Confinada no BBB, Gracyanne perdeu duas pets, uma morreu e a outra fugiu

Desde que entrou no BBB 25, Gracyanne Barbosa nem imagina o que aconteceu com suas cachorras de estimação. Além de enfrentar forte rejeição dentro do jogo e estar no paredão contra Eva e Daniele Hypolito, a musa fitness terá uma difícil notícia ao sair do confinamento.

Duas de suas cachorras, que sempre foram tratadas com muito carinho, não estarão mais esperando por ela. Belletty, uma buldogue-inglês de 13 anos, faleceu devido a problemas de saúde. A notícia foi confirmada por sua irmã, Giovanna Jacobina, que lamentou a perda e afirmou que a cachorrinha sempre foi uma companheira fiel da família.

Gracyanne e seus pets de estimação (foto: Foto reprodução Instagram)

Além disso, Angel, uma husky siberiana, fugiu no início de fevereiro e, até o momento, não foi encontrada. A família segue em busca de informações sobre seu paradeiro.

A saída de Gracyanne do BBB pode ser marcada não apenas pelo impacto da rejeição do público, mas também pela dor dessas perdas. Resta saber como a produção do programa lidará com a situação e se a participante será informada ainda dentro da casa.