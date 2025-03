Revista Manchete renasce após 25 anos com novo propósito e olhar sobre o Rio de Janeiro

O retorno da revista Manchete marca um momento importante para o jornalismo e para a memória afetiva de muitos brasileiros. Símbolo de uma época em que o impresso dominava a comunicação e influenciava a cultura do país, a publicação, que encerrou suas atividades em 2000, volta ao mercado pelas mãos do jornalista e empresário Marcos Salles.

A reestreia aconteceu no histórico Teatro Adolpho Block, na Glória, Rio de Janeiro, reunindo personalidades da mídia e do empresariado. Na primeira fila, estavam a mãe de Marcos, de 93 anos, e sua esposa, ambas homenageadas por ele durante a apresentação da nova edição. Também prestigiaram a noite Rogério Calainho e Alexandre Aciolly, dois nomes de peso do cenário empresarial e cultural. Calainho é um empresário do ramo do entretenimento, com atuação na produção de eventos e projetos culturais. Já Aciolly é um investidor e empresário carioca com forte presença nos setores imobiliário, de hospitalidade e entretenimento de luxo.

Marcos Salles e o time de colunistas da Revista Manchete (foto: Foto acervo Thiago Sodré)

Durante a apresentação, Marcos mostrava-se radiante, como um pai babão que observa seu filho dar os primeiros passos, sob o olhar atento de sua mãe, da esposa e de diversos amigos e parceiros fundamentais na elaboração do projeto. O entusiasmo era evidente, refletindo a emoção de trazer de volta um ícone da imprensa nacional.

O legado da Manchete e sua nova proposta

Fundada em 1952 por Adolpho Bloch, a revista Manchete foi um dos principais veículos do jornalismo impresso no Brasil, conhecida por reportagens detalhadas e fotografias marcantes. Durante décadas, a publicação registrou a história do país e se tornou referência em cultura, esportes, sociedade e política.

Agora, sob o comando de Marcos Salles, a nova Manchete mantém sua identidade visual clássica, mas com um olhar atualizado. O foco será o estado do Rio de Janeiro, explorando sua cultura, turismo e economia. Segundo Salles, a revista não abordará temas políticos ou de segurança pública, mas destacará um Rio de Janeiro que muitos desconhecem, valorizando suas belezas naturais, tradições e potencial empreendedor.

A primeira edição desta nova fase traz o empresário Alexandre Aciolly na capa, um dos grandes nomes do setor empresarial carioca. A reportagem detalha sua trajetória e sua influência nos negócios da cidade.

Um projeto multiplataforma

Além da edição impressa, que será publicada bimestralmente e vendida por R$ 59, a nova Manchete também terá presença digital. A revista estará no Instagram, TikTok, Facebook e LinkedIn, além de um canal no YouTube. O projeto inclui ainda uma parceria com o portal R7 e um programa semanal na TV Max, voltado para o público fluminense.

A equipe responsável pela retomada conta com a editora-chefe Mariana Leão e colunistas como Sávio Neves, que escreverá sobre turismo empresarial, e o jornalista Fabio Ramalho, que abordará tradições cariocas.

Um novo ciclo, sem perder a essência

O retorno da Manchete não é apenas um relançamento, mas a continuidade de uma história. Marcos Salles e sua equipe mostram que, mesmo com a força do digital, ainda há espaço para um jornalismo impresso de qualidade, que valoriza boas histórias e um olhar cuidadoso sobre os temas que aborda.