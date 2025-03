Ex-padrasto de Lexa afirma ter pago sozinho a festa de 15 anos da filha Wenny

O cantor e compositor Cacau Jr., ex-marido de Darlin Ferrattry e ex-padrasto de Lexa, afirmou que foi o único responsável pelos custos da festa de 15 anos de sua filha, Wenny. Em entrevista exclusiva ao portal Ei!, ele contou que, ao contrário do que foi divulgado, bancou sozinho a celebração, que aconteceu em uma casa de festas em Campo Grande, no Rio de Janeiro.

Cacau Jr. e Wenny (foto: Foto reprodução Instagram)

De acordo com Cacau, que já foi vocalista do grupo de pagode Soweto, a colaboração da irmã famosa, Lexa, se limitou a algumas parcerias envolvendo doces e outros itens menores, em troca de divulgação nas redes sociais. Ele destacou que a produção do evento foi comandada por Darlin e que, apesar de não ter tido muita influência nas decisões, o investimento ultrapassou os R$ 60 mil, valor equivalente a um carro zero quilômetro.

A festa contou com uma grande estrutura, decoração luxuosa e diversos detalhes que fizeram do evento um marco na vida de Wenny. Mesmo sem revelar a quantia exata, Cacau deixou claro que o evento exigiu um esforço financeiro significativo, mas que fez questão de proporcionar esse momento especial para a filha.

