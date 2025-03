Após breve internação, Dedé Santana recebe alta hospitalar

O humorista Dedé Santana recebeu alta nesta quarta-feira, após passar por uma breve internação no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. As primeiras informações apontaram que ele deu entrada na unidade com um quadro de infecção urinária, mas já está recuperado e seguiu viagem para São Paulo, onde retomará seus compromissos profissionais.

Dedé confirmou a internação, mas explicou que costuma se hospitalizar sempre que se aproxima de seu aniversário para realizar exames de rotina e um check-up geral. No final do ano passado, ele também foi internado no Hospital Barra D’Or, na mesma região, para a realização de uma colonoscopia, procedimento utilizado para examinar o intestino grosso e detectar possíveis problemas.

Em um vídeo enviado a coluna, o humorista agradeceu o carinho dos fãs e garantiu que está bem e pronto para seguir sua agenda normalmente. Ele retomará as apresentações já a partir desta sexta-feira, em Jundiaí.