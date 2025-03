Veja o que rolou na festa de lançamento de ‘Vale Tudo’ que agitou o Rio

A noite desta quinta-feira foi marcada pela festa de lançamento do remake da novela “Vale Tudo”, que estreia na TV Globo no próximo dia 31 de março. O evento ocorreu no luxuoso Copacabana Palace, reunindo elenco, convidados ilustres e influenciadores digitais.

Estrelas como Paolla Oliveira, Taís Araújo, Cauã Reymond, Carolina Dieckmann e Bella Campos marcaram presença, esbanjando elegância no tapete vermelho. A decoração do evento foi repleta de referências à trama, incluindo um “Espaço Odete” em homenagem à icônica vilã, e drinks temáticos com frases marcantes da novela.

A animação da noite ficou por conta do grupo Os Garotins, Mariene de Castro e Pretinho da Serrinha que embalou os convidados com muito samba. Alguns atores também se arriscaram no palco, como Carolina Dieckmann, que surpreendeu ao soltar a voz.

Na entrada do hotel, um holograma com o nome da novela chamava a atenção de longe, enquanto fãs se aglomeravam na porta do Copacabana Palace na esperança de ver de perto seus ídolos. Os salões do hotel estavam lotados, refletindo a animação e expectativa em torno do remake de um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira.

Há muito tempo não se via uma festa de estreia de novela tão prestigiada como a de “Vale Tudo”, evidenciando a importância e o carinho do público pela trama que marcou época e promete conquistar uma nova geração de telespectadores.