Desmascarada! Garota do job com Neymar não está grávida do craque

A internet foi à loucura nesta semana depois que Ane Awada começou a expor uma suposta ficada com Neymar. Segundo ela, foi contratada para participar de uma festa ao lado do jogador e seus amigos durante uma partida de pôquer.

Pouco tempo depois, a jovem começou a insinuar que poderia estar grávida do craque, o que chamou a atenção do vidente Mestre José. Ele afirma, com base em suas cartas de tarô, que tudo não passa de uma jogada da moça para atrair holofotes. Além disso, seu nome verdadeiro teria sido descoberto, revelando uma longa lista de processos na Justiça.

Mestre José (foto: Foto reprodução instagram)

“Esse filho não é do Neymar, você não engravidou dele, e você sabe disso”, declarou o vidente em sua coluna no Portal Ei! Segundo ele, essa seria mais uma tentativa de golpe, seja no jogador ou na sociedade, ao tentar convencer o público de que está esperando um filho do atleta.

A polêmica ganhou ainda mais força após a repercussão dada pelo colunista Léo Dias, que trouxe o caso à tona. Agora, a situação pode se tornar um problema jurídico para Ane, já que Neymar pode tomar medidas legais contra ela.