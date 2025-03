Depois de mudança no visual, Jojo Todynho anuncia novo nome: "não é mais Jojo"

Jojo Todinho, agora Jordana no lançamento da revista Manchete - (crédito: Fotos: Thiago Sodré)

Conhecida nacionalmente como Jojo Todynho desde que estourou com o hit Que Tiro Foi Esse?, a artista decidiu abandonar o nome que a projetou para a fama. Em uma nova fase após perder mais de 80 kg com a cirurgia bariátrica e realizar procedimentos estéticos reparadores, ela anunciou com exclusividade que agora atenderá apenas pelo nome de batismo: Jordana.

Segundo a futura advogada, a mudança reflete o momento atual de sua vida e sua nova carreira no Direito. “Jordana me dá mais seriedade e está alinhado com essa nova etapa profissional”, afirmou.