Influenciadora ganha helicóptero de presente de noivo bilionário

Já pensou ter um ‘mozão’ e, no dia do seu aniversário, ganhar um helicóptero personalizado com seu nome? Pois é, foi o que aconteceu com a influenciadora Franciny Ehlke, que completou mais uma primavera recentemente e, dias depois, foi surpreendida pelo noivo Tony Maleh, de 36 anos, que além de gato é bilionário!

Franciny Ehlk (foto: Foto reprodução Instagram)

A influenciadora, que é seguida por diversos famosos nas redes sociais, possui mais de 17 milhões de seguidores. Ela compartilhou a surpresa em seu perfil do Instagram, mostrando o helicóptero com a inscrição ‘Fran, by Franciny Ehlke’. “Achei que já tinha ganhado meu presente de aniversário semana passada, e hoje o ‘momô’ vem com essa”, escreveu ela na legenda. “Não tenho palavras para agradecer… só sei que agora eu tenho um helicóptero e vou sair voando por aí! Te amo, meu amor.”

Franciny e Tony estão juntos desde novembro de 2024 e ficaram noivos em fevereiro deste ano. Durante uma viagem aos EUA na última semana, os dois se casaram em Las Vegas. “Não poderíamos deixar de casar em Vegas, a primeira celebração de muitas”, compartilhou Fran na ocasião.

Franciny Ehlk e Tony Maleh (foto: Foto reprodução Instagram)

O presente luxuoso chegou cinco dias após seu aniversário, já que a influenciadora completou 26 anos no último dia 15 de março. A surpresa chamou a atenção dos seguidores e da mídia, destacando o gesto grandioso de Tony Maleh.

Com uma carreira consolidada no mundo digital e agora casada com um empresário de sucesso, Franciny Ehlke vive um momento especial em sua vida pessoal e profissional.