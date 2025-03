Raul Gil revela que etarismo o afastou da televisão

Raul Gil, aos 87 anos, participou do programa Altas Horas neste sábado (22) e chamou a atenção ao falar sobre sua ausência na TV. O apresentador, que está há três meses fora do ar após o fim de seu programa no SBT, acredita que foi vítima de etarismo — preconceito baseado na idade.

Ele revelou que chegou a cogitar a aposentadoria, conforme relatou a reportagem do Portal Ei! , mas desistiu por sentir falta do público e do estúdio. Contrariando declarações recentes de seu filho, Raulzinho, o apresentador afirmou que ainda espera uma oportunidade para voltar à televisão.