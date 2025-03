Isabelle Nogueira compra apartamento após término com Matteus Amaral e se muda para novo imóvel

A cunhã-poranga já havia anunciado que procurava um novo lar após o fim do relacionamento.

Isabelle Nogueira seguiu em frente depois do término com Matteus Amaral, com quem viveu um romance no BBB e chegou a ficar noiva. O casal morou junto em um apartamento alugado em São Paulo antes da separação.

Após o fim do relacionamento, Matteus anunciou que deixaria o imóvel e se mudaria para outro lugar na cidade. Pouco depois, Isabelle revelou estar em busca de um novo lar. Agora, a musa da Grande Rio no Carnaval de 2025 já está instalada em seu novo apartamento, que, desta vez, é próprio.

Enquanto isso, Matteus Amaral assumiu um novo relacionamento com uma estudante de medicina. Recentemente, os dois viajaram juntos para Gramado, mostrando que a vida seguiu para ambos.