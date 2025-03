Bruna Biancardi exibe barriga de grávida após polêmica envolvendo Neymar

Bruna Biancardi, noiva de Neymar e mãe de Mavie, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao exibir sua barriga de grávida. A influenciadora, que está esperando seu segundo filho com o jogador, tem evitado comentar sobre as polêmicas recentes envolvendo o pai de seus filhos.

A exposição acontece dias após Anu Awada afirmar que teve um encontro íntimo com Neymar e teria recebido R$ 20 mil pela noite. Além disso, a influenciadora insinuou que poderia estar grávida do jogador, alimentando ainda mais os rumores sobre a vida pessoal do craque.

Sem mencionar diretamente as polêmicas, Biancardi publicou uma foto serena, destacando sua gestação. A atitude foi interpretada por muitos como uma resposta indireta aos boatos que circulam nas redes sociais.