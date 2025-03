Grande Rio busca substituta para Paolla Oliveira e mira Anitta e Virgínia Fonseca

Escola de samba quer um nome de peso para manter o alto nível da rainha de bateria

A saída de Paolla Oliveira do posto de rainha de bateria da Grande Rio deixou um grande desafio para a escola: encontrar uma substituta à altura. Durante sete carnavais, a atriz elevou o nível da posição, “aumentando a régua” da exigência para quem quiser ocupar o cargo. Agora, a agremiação de Duque de Caxias busca um nome que consiga manter esse padrão.

Entre as candidatas, dois nomes chamam atenção: Anitta e Virgínia Fonseca. A cantora, que já tem forte ligação com a música e a cultura brasileira, é uma das mais cotadas, caso aceite negociar com a escola. Um ponto que reforça seu nome na disputa é o fato de que ela dedicou sua penúltima turnê, os “Ensaios da Anitta”, a homenagear as escolas de samba do Rio e de São Paulo. Esse movimento já teria chamado a atenção da diretoria da Grande Rio, que vê nela uma forte candidata ao cargo.

Já Virgínia Fonseca, que parou o sambódromo apenas com sua presença nos camarotes, também entrou no radar da escola. Caso Anitta não acerte sua participação, a influenciadora pode ser escalada para assumir o posto.

O grande obstáculo, no entanto, é a agenda concorrida das duas, que pode dificultar a presença nos ensaios e a proximidade com a comunidade, algo que Paolla fazia questão de manter. A Grande Rio, que sempre aposta em figuras midiáticas para suas posições de destaque, terá que encontrar uma solução para garantir que sua nova rainha de bateria esteja à altura da “régua” deixada por sua antecessora.