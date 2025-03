Matteus Amaral não esconde mais romance com estudante de medicina

Matteus Amaral, ex-participante do BBB 24, não esconde mais seu romance com a estudante de medicina Anna Júlia. Desde que foi flagrado ao lado da jovem, ele tem aparecido cada vez mais nas redes sociais, diferente de antes, quando negava qualquer envolvimento.

O relacionamento começou a ser mais comentado após vídeos e fotos do casal vazarem na internet. Em um dos vídeos, Matteus é filmado recebendo comida na boca diretamente das mãos de Anna Júlia, e esse gesto gerou comparações com o tratamento que ele teria recebido de Isabelle Nogueira, sua ex-namorada. Internautas lembraram que, no aniversário de Matteus, ele teria sido deixado de lado durante o momento do bolo, o que aumentou as comparações.

Por outro lado, Isabelle também parece ter seguido em frente, com rumores indicando que ela já estaria em seu segundo relacionamento após o término com o ex-BBB.