Antes de acusação de estupro, Danilo Gentili já havia expulsado Otávio Mesquita de uma gravação

Antes da recente acusação de estupro feita por Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite, Otávio Mesquita já havia se envolvido em uma polêmica com Danilo Gentili nos bastidores do SBT. O apresentador foi expulso de uma gravação do programa por atrapalhar o andamento da produção.

O episódio ocorreu durante uma entrevista com Iris Abravanel. Segundo relatos, Mesquita tentou criar conteúdo próprio em cima da visita da esposa de Silvio Santos, o que teria irritado Gentili. O comediante, então, pediu que Mesquita deixasse o estúdio para não comprometer o tempo de gravação.

A situação gerou desconforto nos bastidores, mas não teve maiores repercussões na época. Agora, com a acusação feita por Juliana Oliveira contra Otávio Mesquita, o episódio voltou a chamar atenção.