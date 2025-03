Globo se desespera após saída de Aline do BBB causar forte prejuízo financeiro

A eliminação de Aline Patriarca, última participante eliminada do Big Brother Brasil 25, causou um grande prejuízo à TV Globo. Aline, considerada a protagonista da edição, deixou o programa na última terça-feira após disputar o paredão com Diego Hypolito e Mike.

O que a emissora não esperava foi a reação do público, que resultou em um impacto financeiro considerável. Cerca de 100 mil pessoas cancelaram suas assinaturas do Globo Play, gerando um prejuízo estimado de mais de 1 milhão de reais. Além disso, a audiência do programa também sofreu um grande revés na quarta-feira seguinte, com a festa do líder de Renata, que foi marcada por um clima morno. Esta foi a última festa de líderes da edição, e seu desempenho mostrou a queda no engajamento do público.

A saída de Aline e os efeitos subsequentes colocaram a Globo em uma situação delicada, afetando tanto a audiência quanto as receitas de sua plataforma de streaming.