Whindersson Nunes recebe alta após internação voluntária para cuidar da saúde mental

O humorista Whindersson Nunes deixou, nesta quinta-feira (27/3), a clínica psiquiátrica onde estava internado voluntariamente desde fevereiro para tratar da saúde mental. A internação ocorreu no interior de São Paulo e foi confirmada pela Non Stop Produções Artísticas, empresa que gerencia sua carreira.

Whindersson anunciou sua saída através de uma publicação em seu perfil no Instagram, escrevendo: “Lili cantou”. A frase enigmática gerou diversas interpretações entre os seguidores.

Os pais do humorista também comemoraram a alta e o retorno do filho para casa. A família demonstrou alívio e felicidade com a evolução positiva de Whindersson durante o tratamento.

A decisão de buscar ajuda profissional reflete a preocupação de Whindersson com seu bem-estar e ressalta a importância de cuidar da saúde mental. O humorista já havia compartilhado anteriormente suas lutas contra a depressão e ansiedade, buscando conscientizar o público sobre esses temas.

Com a recuperação, espera-se que Whindersson retome gradualmente suas atividades profissionais, sempre priorizando sua saúde e equilíbrio emociona