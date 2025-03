Erika Schneider aposta em look ousado e estiloso para o Lollapalooza 2025

A influenciadora Erika Schneider chamou atenção ao compartilhar seu look para o Lollapalooza Brasil 2025.

Em um visual que mistura sensualidade e streetwear, a loira escolheu um biquíni verde com brilhos, personalizado com a bandeira do Brasil, combinando com uma calça esportiva Adidas e um casaco oversized bege. Para completar, apostou em óculos de lentes alaranjadas, trazendo um ar moderno e despojado. O styling foi assinado por Erickson Ramos.

A escolha reflete a tendência do “sporty glam”, que une peças casuais e confortáveis a elementos sofisticados e sensuais. O biquíni verde, além de remeter à identidade brasileira, trouxe um toque vibrante e festivo, ideal para um evento de música e moda como o Lollapalooza.

Erika é presença assídua em festivais de música e sempre chama atenção com seus looks. A empresária e influenciadora contou que gosta de combinar conforto com estilo.

“Eu amo a moda e o poder que ela tem de nos transformar. Através dos looks, consigo ser várias versões de mim mesma, desde o conforto do dia a dia até produções mais ousadas e estilosas, como hoje”, finalizou.