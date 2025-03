Ju Marques celebra aniversário de Ceilândia com gravação de DVD histórico na praça da feira Central da cidade

A cantora Ju Marques presenteou sua cidade natal, Ceilândia (DF), com um show memorável e a gravação de seu mais novo DVD “Seresta Internacional”, na noite de ontem, 27 de março. A apresentação especial, que integrou as comemorações do aniversário da cidade, reuniu um público estimado em 5 mil pessoas na praça da tradicional Feira Central de Ceilândia, cenário de momentos significativos na trajetória da artista Gravação DVD Ju Marques em Ceilândia (foto: Foto divulgação)



Apesar da chuva que caiu horas antes do evento, o tempo firmou, permitindo que a energia contagiante de Ju Marques tomasse conta do público. Em um palco com estética "raiz", a cantora buscou resgatar sua essência e autenticidade, optando inicialmente por um visual despojado com camiseta do Brasil, shorts jeans e tênis. Em um gesto de carinho e identificação, Ju vestiu, em seguida, a camiseta do Ceilândia Esporte Clube, time da cidade que a viu nascer e que ela leva em seu coração por onde passa.



Gravação DVD Ju Marques em Ceilândia (foto: Ju Marques e Marquinhos Sensação)

O setlist do show foi uma viagem pela carreira de Ju Marques, mesclando versões de grandes hits que marcaram seu crescimento na internet, como "Have You Ever Seen the Rain" do Creedence Clearwater Revival, "Always" do Bon Jovi e o clássico "Garçom" de Reginaldo Rossi. A artista também presenteou os fãs com suas músicas autorais, mostrando sua versatilidade e talento como compositora.



Gravação DVD Ju Marques em Ceilândia (foto: Foto divulgação)

A noite ganhou um brilho especial com a participação do renomado cantor e compositor Marcynho Sensação, que dividiu o palco com Ju Marques, levando o público ao delírio.





Gravação DVD Ju Marques em Ceilândia (foto: Ju Marques e Marquinhos Sensação)

Durante a apresentação, que se transformou em uma grande celebração do aniversário de Ceilândia, Ju Marques fez questão de expressar seu profundo orgulho da cidade. "Fazer hoje o DVD na Ceilândia, na feira que tem uma questão muito afetiva pra mim é algo muito mais do que um dia eu sonhei", declarou a cantora, visivelmente emocionada com a realização deste projeto em sua terra natal.

Gravação DVD Ju Marques em Ceilândia (foto: Foto divulgação)

A gravação do DVD de Ju Marques na Feira Central de Ceilândia não foi apenas um show, mas sim uma declaração de amor à cidade e um marco na trajetória da artista, que reafirma suas raízes e celebra seu sucesso junto ao público que a acompanha desde o início. O novo trabalho promete eternizar este momento especial e levar a energia contagiante de Ju Marques e de Ceilândia para um público ainda maior.