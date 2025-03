Thiaguinho e Carol Peixinho: à espera do primeiro filho

Thiaguinho e Carol Peixinho anunciaram que estão esperando o primeiro filho. O casal, que está junto há sete anos, compartilhou a novidade com uma foto romântica e a legenda “Agora somos três”.

Thiaguinho, que já foi casado com Fernanda Souza, vive um relacionamento discreto com Carol desde o fim do casamento. A notícia animou fãs e amigos, que celebraram a nova fase do casal.

"MAIOR AMOR do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3!!!Desde já, nossa FAMÍLIA agradece todo o carinho que vamos receber! Benção a caminho! Deus nos abençoe!"