Aline Campos, que ficou conhecida como Garota Verão em campanhas publicitárias de cervejaria, anunciou o fim do relacionamento com Felipe Von Borstel em um desabafo nas redes sociais.

A atriz, que antes usava o nome artístico Aline Riscado, iniciou o namoro com Felipe após o término com o DJ Jesus Luz, ex-namorado da popstar Madonna.

No fim do comunicado, Aline pediu que fãs e amigos respeitem a decisão do casal de seguir caminhos diferentes.