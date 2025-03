Xamã deu uma voltinha e voltou com Sophie Charlotte

Xamã e Sophie Charlotte, que se conheceram e começaram a namorar durante a novela Renascer, deram uma nova chance ao relacionamento. O romance, inicialmente revelado em julho de 2024, passou por um período de afastamento, com Sophie confirmando o fim da relação durante uma aparição no Carnaval.

Enquanto separados, Xamã teve um breve affair com a atriz Giulia Buscaio, com quem foi visto durante um passeio de lancha. No entanto, o romance não foi adiante, e agora os dois estão circulando juntos novamente.

Embora ainda não tenham assumido oficialmente a volta, o cantor e a atriz têm sido vistos em baladas e shows juntos. Além disso, o carro de Xamã foi flagrado estacionado por vários dias em frente à casa de Sophie, em um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A mesma fonte que revelou o namoro anteriormente confirmou que o casal está tentando se entender novamente.