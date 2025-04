Fernanda Montenegro manda mensagem para Linn da Quebrada, internada para reabilitação

Fernanda Montenegro enviou um recado emocionante para Linn da Quebrada, que está internada para reabilitação. A mensagem de áudio foi compartilhada no Instagram da artista e trouxe palavras de incentivo e carinho.

“Lina, Lina querida, a gente tem que se conduzir na vida, tem que ter fôlego e tem que ter sonho. A vida é sonho. Então, se é sonho, a gente tem que realizar o sonho com o nosso fôlego. Acorda e canta, tá? Acorda. Acorda você. Põe a mão na sua alma e canta. Você é um ser muito bonito, uma artista, uma atriz. Seu trabalho é espetacular nesse filme. Eu teria alegria de ter tido mais cenas com você. Estou te falando com coragem, te passando esse sentimento de acordar e cantar. Amém”, declarou Fernanda.

Antes da internação, Linn foi vista perambulando pela Cracolândia, em São Paulo, e o vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais. A situação preocupou fãs e amigos da artista, que recebeu apoio para iniciar o tratamento.

Fernanda Montenegro e Linn da Quebrada atuaram juntas no filme Vitória, lançado em março de 2025. Dirigido por Andrucha Waddington, o longa é inspirado na história real de Joana da Paz, uma moradora do Rio de Janeiro que denunciou o crime organizado na Ladeira dos Tabajaras, resultando na prisão de traficantes e policiais corruptos.

Fernanda interpreta Dona Nina, personagem inspirada em Joana da Paz, enquanto Linn dá vida a Bibiana, uma cabeleireira e vizinha de Dona Nina. No filme, as personagens desenvolvem uma amizade forte em meio às dificuldades da comunidade. Uma das cenas mais marcantes mostra as duas dançando juntas ao som de Quizás, Quizás, representando a resiliência e a cumplicidade entre elas.