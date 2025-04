Giovanna Ewbank pede ajuda na web e acaba chamando os bombeiros

Giovanna Ewbank passou por um momento inusitado recentemente e precisou da ajuda dos bombeiros. A apresentadora usou suas redes sociais para pedir socorro após um filhote de gato ficar preso dentro do seu carro.

Sem conseguir retirar o animal por conta própria, Giovanna mobilizou seus seguidores, buscando orientações sobre como proceder. Diante da dificuldade, a melhor solução foi acionar os bombeiros, que rapidamente chegaram ao local e conseguiram resgatar o filhote em segurança.

Sensibilizada com a situação, a atriz fez questão de agradecer o apoio dos profissionais e comemorou o final feliz da história. O caso repercutiu entre seus fãs, que elogiaram sua atitude e preocupação com o bem-estar do animal.